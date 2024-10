Cogra : repli de 35% de son chiffre d'affaires au premier trimestre

(AOF) - À 8,5 millions d'euros, le chiffre d’affaires de Cogra au premier trimestre 2024/2025 est proche de celui d’avant la crise énergétique (8,8 millions d'euros au premier trimestre 2022/2023). Cela témoigne de la normalisation progressive du marché du granulé bois. Sur cette période, ses ventes sont en baisse de 35%, comparé à l'année dernière à la même période : 13,1 millions d'euros. Comme attendu, la base de comparaison avec le premier trimestre de l’exercice précédent (2023/2024), qui représentait 33% du chiffre d’affaires de l’exercice 2024, est anormalement élevée.

"Face à la crise énergétique, la période avait été marquée par la constitution de stocks d'anticipation et la hausse de prix des granulés bois", explique Cogra.

"La capacité du marché à gérer durant ces prochains mois les stocks constitués à tous les niveaux de la chaîne de valeur, tout en continuant de jouer un rôle moteur dans la gestion des résidus de la première transformation du bois et à trouver un équilibre tarifaire adapté, seront déterminants pour la performance de cet exercice, et du secteur dans son ensemble", fait savoir, en outre, Cogra concernant ses perspectives.

Des étapes en faveur d'une amélioration ont été franchies avec notamment un ajustement des prix d'approvisionnement et de ventes, ainsi qu'un carnet de commandes bien orienté. Avec un outil de production moderne et performant, des capacités de stockage importantes qui assurent la qualité de ses granulés sur le long terme et une clientèle fidèle et diversifiée, Cogra est solidement équipé pour accompagner le retour à une croissance durable.

