Cogra renoue avec les bénéfices

Cogra signe un net redressement au terme de son exercice 2025/26. Le spécialiste français de l'énergie bois a enregistré un chiffre d'affaires de 42,4 MEUR, en hausse de 24% sur un an. Cette croissance est essentiellement portée par les granulés de bois, dont les ventes progressent de 27%, à 38,3 MEUR, grâce à la hausse des volumes et à la normalisation des prix.

Après un exercice 2024/25 consacré à l'ajustement des stocks et des capacités de production, l'amélioration de l'activité se traduit dans les résultats. L'EBITDA repasse dans le vert à 3,3 MEUR, contre -1,5 MEUR un an plus tôt, faisant ressortir une marge de 8%. Le résultat d'exploitation atteint 0,5 MEUR, après une perte de 4,8 MEUR, tandis que le résultat net ressort également bénéficiaire à 0,5 MEUR, contre -4,7 MEUR lors de l'exercice précédent.

Fort de ce retour à la rentabilité et d'un marché du granulé désormais plus équilibré, Cogra aborde l'exercice 2026/27 avec confiance. Le groupe vise la poursuite d'une croissance rentable et une amélioration progressive de sa rentabilité opérationnelle vers ses niveaux historiques. Il entend néanmoins conserver une gestion prudente face aux incertitudes économiques et géopolitiques, à la concurrence des importations et à l'évolution des prix de l'énergie.

Cogra publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026/27, clos le 30 septembre, le jeudi 8 octobre 2026 après Bourse.