Cogra : Rebond à deux chiffres de la croissance

Publication du chiffre d’affaires T1 2025/2026
Cogra annonce un chiffre d’affaires du premier trimestre 2025/2026 (juillet-septembre) en hausse de +16,5% à 9,9 M€. C’est globalement en ligne avec nos attentes. Ce rebond traduit le retour à un environnement de marché plus normal pour le groupe, après avoir atteint un point bas lors de l’exercice précédent.
Perspectives et estimations
Après un exercice 2024/2025 très difficile, où l’environnement de marché est resté perturbé plus longtemps que prévu, Cogra entend renouer avec la croissance et la rentabilité dès cette année. Le trimestre écoulé est une première étape de franchie. De notre côté, nous maintenons notre estimation de CA 2025e (38,8 M€ soit une croissance de +13,1%) et relevons celle d’EBITDA à 3,2 M€ (vs 2,9 M€ précédemment) après quelques ajustements dans notre modèle.
Recommandation
Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 6,50€.
