Cogra : Rebond à deux chiffres de la croissance
information fournie par EuroLand Corporate 09/10/2025 à 07:19

Publication du chiffre d’affaires T1 2025/2026


Cogra annonce un chiffre d’affaires du premier trimestre 2025/2026 (juillet-septembre) en hausse de +16,5% à 9,9 M€. C’est globalement en ligne avec nos attentes. Ce rebond traduit le retour à un environnement de marché plus normal pour le groupe, après avoir atteint un point bas lors de l’exercice précédent.


Perspectives et estimations


Après un exercice 2024/2025 très difficile, où l’environnement de marché est resté perturbé plus longtemps que prévu, Cogra entend renouer avec la croissance et la rentabilité dès cette année. Le trimestre écoulé est une première étape de franchie. De notre côté, nous maintenons notre estimation de CA 2025e (38,8 M€ soit une croissance de +13,1%) et relevons celle d’EBITDA à 3,2 M€ (vs 2,9 M€ précédemment) après quelques ajustements dans notre modèle.


Recommandation


Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 6,50€.

Valeurs associées

COGRA
5,7600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 09/10/2025 à 07:19:28.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 09/10/2025 à 07:19:28.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

