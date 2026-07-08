Cogra : le chiffre d'affaires annuel progresse de 23,6 %

Le pionnier de l'énergie bois en France a publié un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros au quatrième trimestre 2025/26, en hausse de 55% sur un an, bénéficiant d'une normalisation du marché du granulé de bois malgré une période d'intersaison traditionnellement peu favorable à la demande de chauffage.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025/26, le spécialiste du granulé bois a réalisé un chiffre d'affaires de 42,4 millions d'euros, en progression de 23,6%.

Le groupe attribue cette performance au retour à un niveau de stocks normalisé, à l'adaptation de son outil industriel et à la reprise des volumes, tout en soulignant la fidélité de sa clientèle et l'attrait durable du chauffage aux granulés de bois.

Cogra indique avoir renoué avec une croissance rentable au cours de l'exercice 2025/26 et présentera ses perspectives pour 2026/27 lors de la publication de ses résultats annuels, attendue le 10 septembre après la clôture des marchés.