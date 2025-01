Cogra: le C.A. de 2ème trimestre baisse, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Le producteur de granulés Cogra a publié mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 24% au titre de son deuxième trimestre, pénalisé par un marché qui peine à se normaliser, une annonce qui faisait chuter le titre ce matin à la Bourse de Paris.



L'action du spécialiste de la transformation du bois, qui distribue aussi des poêles et des chaudières, abandonne près de 2% autour de 11h30 alors que l'indice CAC Mid & Small avance au même moment de 0,3%.



A 10,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de son exercice décalé 2024/2025, clos fin décembre, accuse une baisse de 24%, quoique limitée au vu de la chute de 35% de l'activité qui avait été essuyée sur le premier trimestre.



Dans un communiqué, le groupe basé à Mende évoque un marché 'qui a du mal à se normaliser' ainsi qu'une base de comparaison toujours défavorable vis-à-vis de l'exercice précédent.



En raison de la crise énergétique, le premier semestre de l'exercice 2023/2024 avait en effet été marqué par la constitution de stocks trop importants et par une forte hausse de prix des granulés bois, rappelle-t-il.



Dans ce contexte, Cogra juge que le rythme actuel d'écoulement des stocks est encore trop lent pour permettre l'utilisation efficace de ses capacités de production.



La société a ainsi décidé de mettre en oeuvre des mesures de chômage partiel pour une période initiale de trois mois sur l'une de ses trois lignes de production.



Si les résultats de son premier semestre sont attendus en pertes, ces initiatives devraient permettre de limiter l'impact sur la rentabilité du second semestre, pronostique l'entreprise.



Cogra - qui souligne que les prochains mois seront déterminants pour ses performances annuelles - met néanmoins en avant des fondamentaux bilanciels 'préservés' et se dit solidement équipé pour renouer avec une croissance durable.





