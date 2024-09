Cogra : fort recul de son Ebitda sur l'exercice 2023/2024

(AOF) - Sur l’exercice 2023/2024, le chiffre d’affaires de Cogra s’élève à 39 millions d'euros, en recul de 24% par rapport à l’exercice 2022/2023. Au-delà d’une base de comparaison élevée, liée à la forte croissance de l’exercice 2022/2023 (+22%), le niveau d’activité en 2023/2024 est le reflet des déséquilibres de marché induits par la crise énergétique et la forte hausse des prix des granulés bois. Les ventes de granulés (90% du CA) ressortent à 35,1 millions d'euros (-23 %) et les ventes de poêles et chaudières à 3,5 millions d'euros (-32 %), freinant l’essor d’un secteur en développement continu.

L'Ebitda recule de 51% à 4,1 millions d'euro, soit une marge de 10,5%. Cette marge est toujours supérieure à l'objectif du plan Cap 2022, qui visait une marge d'Ebitda dépassant durablement les 10 %. La politique d'investissements a été maintenue. La hausse des amortissements (+9 %) amène le résultat d'exploitation à 0,9 million d'euros, soit une marge de 2,4%.

Son résultat net se replie de 85% à 624 000 euros.

"La capacité du marché à gérer durant ces prochains mois les stocks constitués à tous les niveaux de la chaîne de valeur, tout en continuant de jouer un rôle moteur dans la gestion des résidus de la première transformation du bois et à trouver un équilibre tarifaire adapté, seront déterminants pour la performance de cet exercice, et du secteur dans son ensemble", explique Cogra au sujet de ses perspectives pour l'exercice 2024/2025.

"Des étapes en faveur d'une amélioration ont été franchies avec notamment un ajustement des prix d'approvisionnement et de ventes, ainsi qu'un carnet de commandes bien orienté. Avec un outil de production moderne et performant, des capacités de stockage importantes qui assurent la qualité de ses granulés sur le long terme et une clientèle fidèle et diversifiée, Cogra est solidement équipé pour accompagner le retour à une croissance durable", ajoute l'entreprise.

