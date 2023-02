Cogra: "Des résultats en forte progression"

Publication des résultats semestriels 2022/2023



Après avoir communiqué un chiffre d’affaires en forte croissance (25,4 M€, +25%), Cogra publie d’excellents résultats semestriels, supérieurs à nos attentes. L’EBITDA de la société a doublé sur la période pour ressortir à 4,9 M€, matérialisant une marge en hausse de 735 bps, à 19,1%. Le RN de la société s’établit à 2,6 M€ (x3 vs S1 21/22). Si Cogra guide sur l’atteinte d’une marge d’EBITDA d’au moins 15% pour l’ensemble de l’exercice, celle-ci implique une marge de 11,1% au S2 sur la base de notre prévision de CA 22/23e de 52,6 M€. Nous estimons que cet objectif sera assez largement dépassé.



Perspectives



Dans un environnement porteur, le semestre de Cogra est une réussite totale. La société est parvenue à assurer une croissance très rentable tout en restant fidèle à ses principes fondateurs (faveur à la proximité, stabilisation de la chaine de valeur, décence tarifaire).



La direction annonce une guidance (marge d’EBITDA d’au moins 15% sur l’exercice, soit 11,1% au S2 sur notre prévision de CA, -830 bps vs S2 21/22) qui reflète une prudence que nous jugeons trop importante. Nous ne voyons pour le moment aucun élément pouvant engendrer un tel ralentissement de la rentabilité, à la fois séquentiel et en comparaison du S2 21/22. Nous réhaussons en conséquence nos attentes d’EBE 2022/2023e à 9,0 M€ (marge annuelle de 17,1%) et maintenons celle de chiffre d’affaires à 52,6 M€, soit un taux de croissance équivalent entre le S1 et le S2 (>25%).



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous confirmons notre objectif de cours de 21,00 € et maintenons notre recommandation à Achat. Sur ce prix et nos prévisions actualisées, le titre serait valorisé 8,6x VE/EBE 22/23e, un niveau cohérent avec l’état actuel du marché du bois énergie, sur lequel Cogra est le (presque) seul pure player.