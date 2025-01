Cogra confronté à un marché qui a du mal à se normaliser

(AOF) - À 10,3 millions d'euros, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2024/25 de Cogra affiche une chute de 24%. "Avec des volumes de ventes quasi stables d’une année sur l’autre, la situation tend à se normaliser et les ventes de poêles et de chaudières sont reparties à la hausse", a précisé la société. Elle rappelle que "le 1er semestre de l’exercice précédent avait été marqué par la constitution de stocks trop élevés et la forte hausse de prix des granulés bois".

Néanmoins l'écoulement des stocks est encore trop lent pour permettre l'utilisation efficace des capacités de production : Cogra a mis en œuvre du chômage partiel, pour une période initiale de 3 mois, sur l'une de ses 3 lignes de production.

Celui-ci permettra de limiter l'impact sur la rentabilité des opérations au deuxième semestre, tandis que le premier semestre est attendu en perte.

"Des étapes en faveur d'une amélioration ont été franchies avec notamment un ajustement des prix d'approvisionnement et de ventes, ainsi qu'un carnet de commandes bien orienté. Avec un outil de production moderne et performant, des capacités de stockage importantes qui assurent la qualité de ses granulés sur le long terme et une clientèle fidèle et diversifiée, Cogra est solidement équipé pour accompagner le retour à une croissance durable", explique le fabricant de granulés de bois au sujet de ses perspectives.

