Cogra : activité en baisse au premier semestre 2024/2025

(AOF) - "Comme annoncé le 8 janvier 2025, avec la publication d’un chiffre d’affaires de 18,7 millions d'euros au premier semestre 2024/2025, contre 26,6 millions d'euros à la même période de l’exercice précédent, la base de comparaison annuelle est restée élevée", indique Cogra. Face à la crise énergétique, le premier semestre 2023/24 avait été marqué par la constitution de stocks trop élevés et la forte hausse de prix des granulés bois.

Sur la période, Cogra affiche des volumes de production stable et absorbe la forte réduction des prix dans un marché qui reste en surcapacité, liée notamment à des importations massives de la part de distributeurs sur la période.

Cogra a néanmoins été en mesure d'entamer le déstockage de sa production, avec une diminution de la production stockée de 4,9 millions d'euros.

Dans ce contexte, les ventes de granulés s'élèvent à 16,3 millions d'euros pour les 6 mois de juillet à décembre 2024, contre 24,6 millions d'euros à la même période en 2023 (-34%). Les ventes de poêles et de chaudières, pour 2,1 millions d'euros sont en hausse de 5%.

Les produits d'exploitation, après prise en compte de la diminution de la production stockée, s'élèvent à 13,8 millions d'euros, en baisse de 51%.

Les résultats de Cogra sont ponctuellement affectés et l'Ebitda du premier semestre 2024/25 ressort à -326 000 euros. En détail, l'évolution du poste Achats de matières premières reflète l'ajustement des prix et des volumes d'approvisionnement, avec une diminution de 58%, à 6 millions d'euros au premier semestre 2024/25 contre 14,3 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.

La trésorerie ressort à 2,6 millions d'euros contre 2,2 millions d'euros au 30 juin 2024.

"Avec un outil de production moderne et performant, des capacités de stockage importantes qui assurent la qualité de ses granulés sur le long terme et une clientèle fidèle et diversifiée, Cogra est solidement équipé pour accompagner le retour à une croissance durable", précise la société sur ses perspectives.

