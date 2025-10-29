Cognizant revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés en raison de l'augmentation des dépenses des clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cognizant Technology CTSH.O a relevé mercredi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2025, anticipant une hausse des dépenses de la part des entreprises clientes qui cherchent à moderniser leur infrastructure numérique grâce à l'intelligence artificielle.

Les actions de la société de conseil en informatique basée à Teaneck, dans le New Jersey, ont augmenté de plus de 6 % dans les échanges avant bourse.

L'adoption par Cognizant de l'IA et des agents l'a aidée à attirer des clients à la recherche de moyens d'utiliser cette technologie en plein essor pour optimiser les processus d'entreprise et automatiser le travail.

L'entreprise s'est appuyée sur des acquisitions pour développer ses activités et s'implanter sur de nouveaux marchés afin de tenter de gagner du terrain sur les grands fournisseurs de services informatiques dans un marché très concurrentiel.

Cependant, Cognizant est confrontée à des perspectives incertaines en raison des frais de 100 000 $ imposés par l'administration Trump pour les visas H-1B, qui permettent aux entreprises d'employer des travailleurs étrangers dans des professions spécialisées.

La société a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action entre 5,22 et 5,26 dollars, par rapport à sa projection précédente de 5,08 à 5,22 dollars par action.

Cognizant a relevé la limite inférieure de ses prévisions de recettes annuelles à 21,05 milliards de dollars, contre 20,7 milliards de dollars, tout en maintenant la limite supérieure inchangée à 21,1 milliards de dollars.

Elle prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,27 et 5,33 milliards de dollars pour le quatrième trimestre , contre des estimations de 5,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cognizant a déclaré un chiffre d'affaires de 5,42 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 5,32 milliards de dollars.