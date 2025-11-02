Ukraine: six morts dans des frappes russes, Kiev cible un port pétrolier

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev le 31 octobre 2025, dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine. ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

De nouvelles attaques nocturnes russes ont fait au moins six morts en Ukraine, ont indiqué dimanche les autorités locales, Kiev ayant de son côté frappé dans la matinée des installations pétrolières dans un port de la mer Noire.

En dépit des appels lancés à la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre, et des sanctions occidentales, Moscou poursuit ses attaques terrestres sur le front et a relancé ces dernières semaines une campagne de bombardements ciblés sur le système énergétique ukrainien.

Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a lancé 79 drones et deux missiles balistiques sur l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a affirmé avoir abattu 67 drones.

Le président Volodymyr Zelensky a précisé que cinq régions (Dnipropetrovsk, Zaporijjia, Kharkiv, Tcherniguiv et Odessa) avaient été touchées.

- 6 morts dont deux enfants -

Selon les autorités locales, quatre personnes ont été tuées, dont deux enfants, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et deux autres dans celle d'Odessa (sud). Une quinzaine de blessés ont également été recensés.

Les enfants tués étaient deux garçons âgés de 11 et 14 ans, a précisé le médiateur ukrainien pour les droits humains Dmytro Loubinets.

Selon Volodymyr Zelensky, pendant la semaine écoulée, l'armée russe a attaqué l'Ukraine avec près de 1.500 drones, 1.170 bombes aériennes et plus de 70 missiles.

Il a accusé Moscou de vouloir s'en prendre "principalement" à la population civile. Moscou assure ne viser que des cibles militaires.

Les troupes russes attaquent chaque hiver depuis 2022 les infrastructures électriques ukrainiennes, contraignant le pays à des restrictions et à importer de l'énergie.

Dans ce contexte, M. Zelensky a annoncé dimanche que Kiev avait "renforcé" ses systèmes de défense antiaériens Patriot, de fabrication américaine, grâce à l'aide de l'Allemagne.

Début août, Berlin avait annoncé la livraison prochaine de deux batteries supplémentaires Patriot à l'Ukraine -- en plus de trois autres déjà livrées à Kiev par l'Allemagne depuis février 2022 -- et l'envoi de composants de ces systèmes "au cours des deux à trois prochains mois".

- Attaque d'un terminal pétrolier -

En riposte aux bombardements russes, Kiev mène des frappes de drones en Russie, en visant en particulier les infrastructures pétrolières et gazières pour tenter d'affaiblir ce secteur qui finance l'effort de guerre du Kremlin.

Carte montrant les zones contrôlées par les forces russes autour de l'agglomération de Pokrovsk, un bastion de la région de Donetsk que Moscou cherche à prendre depuis des mois, à partir des données fournies par l'ISW et le Critical Threats Project (CTP) ( AFP / Sylvie HUSSON )

Une attaque de drone ukrainien tôt dimanche contre le port russe de Touapsé, sur la mer Noire, a endommagé deux navires et les infrastructures d'un terminal pétrolier, ont indiqué les autorités locales.

Selon cette source, l'attaque a déclenché des incendies qui ont été maîtrisés par les pompiers.

Une source anonyme au sein du service de sécurité ukrainien (SBU) a affirmé à l'AFP que cinq frappes de drones avaient été effectuées sur le site, causant notamment l'incendie d'un pétrolier.

Pour sa part, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 164 drones ukrainiens pendant la nuit au-dessus de plusieurs régions de Russie.

- Forces spéciales à Pokrovsk-

Parallèlement, l'armée russe, plus nombreuse et mieux équipée, poursuit depuis des mois ses attaques sur le front et gagne lentement du terrain dans certains secteurs, en dépit de lourdes pertes.

Dans la région de Donetsk (est), que le Kremlin cherche à conquérir en priorité, elle a fortement accru sa pression ces derniers jours sur le bastion de Pokrovsk.

L'armée ukrainienne a affirmé samedi qu'une opération "complexe" impliquant des forces spéciales était en cours pour chasser les soldats russes infiltrés dans cette ville.

Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche soir qu'il y avait eu des "résultats" concernant "la destruction des occupants" dans le secteur de Pokrovsk, sans fournir plus de détails.

Plus tôt, l'armée russe, dans son compte-rendu quotidien, a, elle, affirmé que "la destruction" de troupes ukrainiennes se poursuivait à Pokrovsk, notamment dans le quartier de la gare en centre-ville.

Des observateurs militaires craignent que l'agglomération de Pokrovsk-Myrnograd, qui comptait 100.000 habitants avant le début de l'invasion en 2022, ne soit prochainement encerclée et tombe sous le contrôle de la Russie.

Depuis 2023, Moscou a conquis plusieurs bastions ukrainiens dans la région (Bakhmout, Avdiïvka, Vougledar) après de longs mois de combats meurtriers qui ont réduit ces cités à l'état de ruines.