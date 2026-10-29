 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cognizant recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 15:48

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la première puce afin de supprimer la description erronée de Cognizant en tant qu'entreprise indienne)

29 octobre - ** Les actions de la société de services informatiques Cognizant CTSH.O , cotées aux États-Unis, ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, clôturant en baisse de 2,56 % à 64,66 dollars

** La société abaisse le point médian de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal à 22,10 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 22,20 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 22,18 milliards de dollars — données compilées par LSEG

** CTSH table sur un BPA ajusté pour l'exercice fiscal s'établissant à 5,76 dollars, soit un niveau supérieur aux estimations de 5,65 dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 5,7 milliards de dollars, dépasse les estimations des analystes de 5,6 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté de 1,49 dollar dépasse également les prévisions de 1,47 dollar

** Le titre se négocie à 10,63 fois le bénéfice par action attendu pour les 12 prochains mois, soit un niveau inférieur à la médiane du secteur, qui s’établit à 13,19

** Sur les 30 sociétés de courtage couvrant le titre, 13 lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux, et 17 "conserver"; le cours cible médian s'établit à 67,50 $ — données compilées par LSEG

** Compte tenu des fluctuations de la séance, CTSH affiche une baisse de plus de 22 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

COGNIZANT TECH SO-A
61,8700 USD NASDAQ -6,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970 +1,05%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
2CRSI
26,8 -2,62%
Pétrole Brent
114,04 -0,26%
SOITEC
133 +8,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank