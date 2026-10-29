Cognizant recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la première puce afin de supprimer la description erronée de Cognizant en tant qu'entreprise indienne)

29 octobre - ** Les actions de la société de services informatiques Cognizant CTSH.O , cotées aux États-Unis, ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, clôturant en baisse de 2,56 % à 64,66 dollars

** La société abaisse le point médian de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal à 22,10 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 22,20 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 22,18 milliards de dollars — données compilées par LSEG

** CTSH table sur un BPA ajusté pour l'exercice fiscal s'établissant à 5,76 dollars, soit un niveau supérieur aux estimations de 5,65 dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 5,7 milliards de dollars, dépasse les estimations des analystes de 5,6 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté de 1,49 dollar dépasse également les prévisions de 1,47 dollar

** Le titre se négocie à 10,63 fois le bénéfice par action attendu pour les 12 prochains mois, soit un niveau inférieur à la médiane du secteur, qui s’établit à 13,19

** Sur les 30 sociétés de courtage couvrant le titre, 13 lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux, et 17 "conserver"; le cours cible médian s'établit à 67,50 $ — données compilées par LSEG

** Compte tenu des fluctuations de la séance, CTSH affiche une baisse de plus de 22 % depuis le début de l’année