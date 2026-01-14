 Aller au contenu principal
Cognizant gagne du terrain alors que Wells Fargo relève son PT en raison de marges élevées
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de la société de conseil en informatique Cognizant CTSH.O augmentent de 1,4 % à 85,64 $

** Wells Fargo relève son estimation de prix à 98 $ contre 87 $, ce qui implique une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier note que la société se négocie avec une décote de ~15% par rapport au groupe de référence indien des services informatiques, ce qui réduit l'écart historique de ~35% en raison de l'amélioration de la croissance organique et de la solidité des marges

** La note moyenne de 28 analystes est "hold"; leur PT médian est de 87 $ - données compilées par LSEG

** L'action a gagné 7,9 % en 2025

