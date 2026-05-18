Cognizant en hausse après avoir doublé son programme de rachat d'actions, misant sur les opportunités offertes par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Les actions de la société de conseil en informatique Cognizant ( CTSH.O ) progressent de 1,7% à 47,93 $ avant l'ouverture du marché

** CTSH annonce qu'elle relève son objectif de rachat d'actions pour 2026 de 1 milliard de dollars, pour un total de 2 milliards de dollars

** Elle ajoute que ce rachat supplémentaire d'actions d'un milliard de dollars devrait être finalisé au cours du deuxième trimestre 2026

** "Notre projet d'augmenter le montant des rachats d'actions reflète notre forte conviction quant aux opportunités à long terme créées par l'IA et au rôle essentiel que nous jouons en tant que développeur d'IA", déclare le directeur général Ravi Kumar S dans un communiqué

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 43% depuis le début de l'année