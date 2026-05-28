Cogent en hausse après l'acceptation par la FDA américaine d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament anticancéreux

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28 mai - ** Les actions de la société pharmaceutique Cogent Biosciences COGT.O ont progressé de 3,5 % pour atteindre 35,73 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que la FDA américaine a accepté sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour son médicament anticancéreux expérimental, le bezuclastinib, en association avec le sunitinib, un médicament anticancéreux déjà approuvé de Pfizer PFE.N

** Elle précise que cette association vise à traiter les patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), un type de cancer qui prend naissance dans le tube digestif

** La FDA a accordé à la demande un bon d'examen prioritaire et a fixé la date cible de décision au 30 novembre 2026 - COGT

** Lors d'un essai de phase avancée, les patients sous traitement combiné ont survécu 16,5 mois sans aggravation de leur maladie, contre 9,2 mois pour ceux sous sunitinib seul - COGT

** La société indique que la FDA ne prévoit pas pour l'instant de tenir une réunion du comité consultatif et n'a identifié aucun problème potentiel pour l'examen

** À la dernière clôture, COGT affichait une baisse de 2,8 % depuis le début de l'année