Cogent Biosciences se maintient après une levée de fonds de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre -

** Les actions de Cogent Biosciences COGT.O sont restées stables avant la cloche après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** Environ 9,7

** Les actions ont plus que doublé le lundi après que son médicament, le bezuclastinib, en combinaison avec le Sutent de Pfizer PFE.N a ralenti la progression du cancer de l'estomac () dans un essai de stade avancé

** COGT a l'intention d'utiliser le produit net des deux financements pour rembourser 50 millions de dollars de prêt à terme, y compris les intérêts et les frais courus,

et le reste pour les activités de développement et de réglementation relatives au bezuclastinib, entre autres

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles est fixé à 44,95 $, soit 45 % de plus que le prix d'offre de l'émission d'actions

** 11 des 13 analystes considèrent COGT comme "strong buy" ou "buy", 2 comme "hold";

le PT médian de 40 $ contre 20 $ il y a un mois, selon LSEG