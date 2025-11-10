 Aller au contenu principal
Cogent Biosciences monte en flèche grâce à un médicament combiné qui ralentit la progression du cancer dans le cadre d'un essai clinique
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cogent Biosciences COGT.O augmentent de 128% à 33,25 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental combiné a significativement retardé la progression de la maladie chez les patients atteints d'une forme avancée de cancer de l'estomac dans une étude de phase tardive

** COGT a testé le médicament, le bezuclastinib, en combinaison avec le Sutent de Pfizer PFE.N chez des patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales, qui ne répondaient plus à l'imatinib, un traitement standard de première ligne, ou qui ne pouvaient pas le tolérer

** Les patients traités par l'association ont vécu en moyenne 16,5 mois sans que leur cancer ne s'aggrave, contre 9,2 mois pour ceux traités par le Sutent seul

** Les résultats positifs, avec une ampleur d'effet sans précédent et l'absence de problèmes de sécurité, dépassent largement les attentes de Street", déclare Michael Schmidt, analyste chez Guggenheim

** L'action est en hausse de 90 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COGENT BIOSCIS
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
COGENT BIOSCIS
14,8200 USD NASDAQ +0,68%
PFIZER
24,435 USD NYSE -1,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2025 à 14:11:53.

