Cogent Biosciences monte en flèche grâce à un médicament combiné qui ralentit la progression du cancer dans le cadre d'un essai clinique

10 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cogent Biosciences COGT.O augmentent de 128% à 33,25 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental combiné a significativement retardé la progression de la maladie chez les patients atteints d'une forme avancée de cancer de l'estomac dans une étude de phase tardive

** COGT a testé le médicament, le bezuclastinib, en combinaison avec le Sutent de Pfizer PFE.N chez des patients atteints de tumeurs stromales gastro-intestinales, qui ne répondaient plus à l'imatinib, un traitement standard de première ligne, ou qui ne pouvaient pas le tolérer

** Les patients traités par l'association ont vécu en moyenne 16,5 mois sans que leur cancer ne s'aggrave, contre 9,2 mois pour ceux traités par le Sutent seul

** Les résultats positifs, avec une ampleur d'effet sans précédent et l'absence de problèmes de sécurité, dépassent largement les attentes de Street", déclare Michael Schmidt, analyste chez Guggenheim

** L'action est en hausse de 90 % depuis le début de l'année