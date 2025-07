Cogelec: vers une acquisition par Legrand information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Legrand et Cogelec annoncent la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition du second par le premier, dans une opération envisagée qui valorise ce spécialiste français du contrôle d'accès à environ 254 millions d'euros (en excluant les actions auto détenues).



Plus précisément, Legrand a signé une promesse d'achat, assortie d'une exclusivité, en vue de l'acquisition de 5.347.065 actions Cogelec, soit 60,09% du capital social et 78,39% des droits de vote, sur la base d'un prix de 29 euros par action Cogelec.



L'acquisition de ce bloc de contrôle sera soumise à la signature de l'accord définitif et à des conditions suspensives usuelles, étant précisé que la seule condition réglementaire sera l'autorisation de l'Autorité de la concurrence en France.



En cas de réalisation de l'acquisition, Legrand lancerait à titre obligatoire une offre publique d'achat simplifiée en vue d'acquérir le solde des actions de Cogelec au prix unitaire de 29 euros (coupon 2024 détaché), éventuellement suivie d'un retrait obligatoire.







Valeurs associées COGELEC 28,7000 EUR Euronext Paris +8,30%