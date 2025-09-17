Cogelec : Résultats du 1er semestre 2025

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 17 septembre 2025, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique : ALLEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre de l’exercice 2025.



Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 16 septembre 2025 a arrêté les comptes semestriels de l’exercice 2025. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification ont été établis.





Dynamique soutenue de l’activité en France, progression solide en Europe



COGELEC enregistre un chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2025 de 42,6 M€, en croissance de +16,1% par rapport au 1er semestre 2024.



La marque Intratone commercialisée en France et en Europe continue de bénéficier de son positionnement unique dans le domaine de l’interphonie GSM et enregistre de nouveaux gains de parts de marché sur les 6 premiers mois de l’exercice.



Avec un parc installé en progression régulière, les abonnements totalisent un volume d’affaires de 13,3 M€ pour l’ensemble du semestre (11,4 M€ sur le 1er semestre 2024). Les revenus liés aux abonnements représentent 31,2% du chiffre d’affaires total Groupe au 30 juin 2025.