Communiqué de presse COGELEC



Résultats du 1er semestre 2024

Croissance soutenue du chiffre d’affaires : +12,4% (36,7 M€)

EBITDA en forte progression : +33,7% (6,1 M€)

Confirmation des objectifs annuels



Croissance soutenue de l’activité en France et en Europe



COGELEC enregistre un chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2024 de 36,7 M€, en croissance de +12,4% par rapport au 1er semestre 2023.



La marque Intratone commercialisée en France et en Europe continue de bénéficier de son positionnement unique dans le domaine de l’interphonie GSM et enregistre de nouveaux gains de parts de marché sur les 6 premiers mois de l’exercice.