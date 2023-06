Communiqué de presse COGELEC



COGELEC renforce son Conseil d’Administration avec la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes.



COGELEC, leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, annonce aujourd’hui la nomination de Mmes. Brigitte Geny et Dominique Druon, en qualité de membre du Conseil d’Administration.



Brigitte Geny dispose d’une vaste expérience dans l’audit acquise chez Arthur Andersen puis au sein d’EY en tant qu’Associée, pendant plus de 25 ans.



Dominique Druon possède 20 ans d’expérience dans la direction générale de groupes notamment acquise en France, au Royaume-Uni, aux USA et au Moyen-Orient au sein d’Altran, groupe coté en Bourse.