Communiqué de presse COGELEC



Projet d'évolution du capital de S.R.C, structure de contrôle de Cogelec, intégrant l'arrivée de RAISE Investissement en tant que partenaire financier minoritaire.



Cogelec, leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, annonce aujourd'hui la conclusion d'un protocole d'acquisition et d'investissement entre les associés de S.R.C (l'actionnaire majoritaire du Groupe Cogelec) et RAISE Investissement. Cette opération a notamment pour objectif de faire entrer au capital un partenaire financier minoritaire partageant les valeurs du Groupe Cogelec et capable de l'accompagner sur le long terme dans son plan de développement.