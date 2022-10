Communiqué de presse COGELEC



Poursuite de la croissance sur le troisième trimestre : + 13,1%.

Activité dynamique en France et en Europe.

Confirmation des objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2022.



Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2022 s’établit à 13,0 M€, en croissance de + 13,1% par rapport au 3ème trimestre 2021. Cette performance reflète, dans un contexte général d’attentisme, la qualité des revenus récurrents issus du modèle COGELEC et les gains de parts de marché de la marque Intratone, leader de l’interphonie GSM en France et en Europe.