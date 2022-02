Communiqué de presse COGELEC



Chiffre d’affaires 2021 en croissance de +27,5 % (51,5 M€).

Orientation favorable de l’ensemble des activités.



Poursuite du dynamisme commercial en France et en Europe



Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 51,5 M€, en croissance de +27,5 % par rapport à 2020, toujours porté par le développement continu des ventes Intratone en France et par la forte dynamique commerciale en Europe. En France, l’activité enregistre une hausse de +25,5 % pour atteindre 45,2 M€. En Europe, cette

hausse d’activité ressort à +43,6 % pour 6,3 M€. Les abonnements continuent de croître à 13,7 M€ (+20,0 %) et représentent 27 % du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2021.