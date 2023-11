Communiqué de presse COGELEC



Arkéa Créative Care et Cogelec allient leurs solutions connectées en faveur du bien-vieillir.



Arkéa Créative Care, marque innovante spécialisée dans les services technologiques à destination des résidences services séniors et des EHPAD, et Cogelec, leader français de l’interphonie et du contrôle d’accès sans fil dans l’habitat collectif, annoncent leur collaboration. En fusionnant leurs solutions, les interphones sans fil Intratone de la société Cogelec seront intégrés à la centrale tactile d’Arkéa Creative Care, pour apporter plus de sécurité et de confort aux résidents.