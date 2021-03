Cogefi Gestion se positionne pour renouer avec la croissance

(NEWSManagers.com) - Cogefi Gestion compte repartir du bon pied. Après quelques années difficiles qui ont fait reculer ses encours de 750 millions d'euros fin 2016 à 450 millions fin 2020, la société a initié l'an dernier de nombreuses initiatives. La filiale de gestion d'actifs du groupe Cogefi, qui compte neuf fonds ouverts, communique aujourd'hui davantage sur son expertise sur les Small & Mid Caps plutôt que sur ses fonds de trésorerie ou obligataire qui ont accusé le coup de la baisse des taux. " Nous avons réfléchi à notre stratégie de gamme en ayant la conviction que la croissance mondiale allait en s' affaiblissant sur le long terme, et qu' ainsi les taux resteraient sur des niveaux plutôt faibles dans la durée" , explique Anne d' Anselme, la directrice générale adjointe de Cogefi Gestion.

La société se sent d' autant plus à l' aise qu' elle a recruté en 2018 un nouveau gérant pour ses fonds small & mid cap. La nouvelle recrue, en l' occurrence Benjamin Rousseau, bénéficie d' un style de gestion avec lequel la boutique d' origine familiale se sent à l' aise. Ses deux fonds, Prospective et Chrysalide (qui a obtenu récemment le label Relance) ont d'ailleurs affiché en 2020 une performance détonante de plus de 40% chacun. " Lorsque la crise s' est déclenchée en février, nos fonds small & mid caps étaient déjà bien armés pour passer les turbulences car je considérais les marchés plutôt en fin de cycle haussier. En septembre dernier, j' ai réintroduit des valeurs plus cycliques car les messages des dirigeants d' entreprises étaient plus positifs, explique Benjamin Rousseau. Les fonds ont donc surperformé dans toutes les configurations de marché en 2020."

Le deuxième axe stratégique a été l' ouverture auprès des plateformes de distribution de fonds aux conseillers en gestion de patrimoine. La société, qui a pour ambition depuis quelques années de s' ouvrir à une clientèle en dehors de celle de la gestion privée de Cogefi, a pu se faire référencer sur une quinzaine de plateformes dont celles notamment de Swiss Life, Cardif, Alpheys et Nortia. Une autre importante est prévue pour début mars. Pour ce faire, la société a adapté ses fonds, parfois en changeant de nom pour une meilleure compréhension.

Quant à l'ouverture d'une Sicav luxembourgeoise qu'Anne d'Anselme évoquait dans un entretien avec NewsManagers en 2016, le projet a été repoussé. La société attend de gonfler de nouveau ses encours et préfère se concentrer pour le moment sur son développement en France et sur une clientèle qualifiée en Europe.