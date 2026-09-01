COFCO rachète deux sucreries à Bunge pour développer ses activités sucrières au Brésil

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(Ajoute des commentaires d'analystes et des éléments de contexte sur l'industrie sucrière brésilienne tout au long de l'article)

par Roberto Samora et Marcelo Teixeira

Le négociant chinois en matières premières COFCO International a conclu un accord en vue d’acquérir deux sucreries auprès du transformateur alimentaire et négociant agricole Bunge Global BG.N afin de développer considérablement ses activités sucrières au Brésil , premier producteur et exportateur mondialde ce produit édulcorant.

Cette transaction intervient alors que les prix du sucre commencent à se redresser après une longue période où ils étaient inférieurs au coût de production, la menace que fait peser El Niño sur la production mondiale ayant incité les fonds à acheter massivement des contrats à terme sur le sucre ces dernières semaines.

L'accord a été annoncé mardi par les deux entreprises dans des communiqués distincts qui ne mentionnaient pas les conditions financières.

COFCO, la plateforme agricole de COFCO Corp, la plus grande entreprise agroalimentaire chinoise, a déclaré qu’elle acquérait les sucreries de Rio Vermelho et de Nova Unialco, situées dans l’État de São Paulo, principale région sucrière du Brésil. Ces deux unités ont une capacité combinée de transformation de 7 millions de tonnes de canne à sucre par an.

L’entreprise possédait déjà quatre usines dans le pays et, grâce à cette acquisition, sa capacité totale de transformation de canne à sucre au Brésil devrait atteindre environ 25 millions de tonnes, ce qui lui permettra de rejoindre le groupe des quatre plus grands acteurs du secteur aux côtés de Raizen

RAIZ4.SA , Atvos et BP Bioenergia.

« Cette opération est très stratégique pour COFCO », a déclaré Willian Orzari Hernandes, associé au sein du cabinet de conseil spécialisé dans l’industrie sucrière FG/A, ajoutant que les sucreries concernées par l’accord disposaient d’une forte capacité de production de sucre.

Elles devraient ajouter environ 700 000 tonnes à la production de sucre de COFCO au Brésil, qui devrait ainsi passer à environ 2,2 millions de tonnes, a-t-il estimé.

« Ce volume se rapprochera de celui importé par la Chine , ce qui permettra aux Chinois, grâce à cet accord, de garantir leurs besoins en sucre pour les années à venir », a déclaré M. Orzari.

La valeur de l’accord devrait s’élever à environ 350 millions de dollars, selon les estimations du cabinet de conseil en agroalimentaire Veeries, basées sur une valorisation de marché d’environ 50 dollars par tonne de capacité de transformation de la canne à sucre.

« Ils ont peut-être payé une prime, car il s’agissait d’actifs de bonne qualité », a déclaré Fabio Meneghin, associé chez Veeries.

L’entrée de COFCO sur le marché brésilien du sucre coïncide avec la restructuration récemment engagée par Raizen et la cession de certaines de ses divisions .

Bunge ne s’intéresse pas au secteur du sucre, ont indiqué les consultants, ayant déjà cédé des sucreries à BP Plc

BP.L par le passé. Les deux unités qu’elle cède actuellement ont été intégrées à son portefeuille à la suite de sa fusion avec Viterra .