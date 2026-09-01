COFCO International va racheter deux sucreries brésiliennes à Bunge

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(Modification du paragraphe 1, ajout de détails sous forme de liste à puces)

COFCO International a conclu un accord en vue d'acquérir deux sucreries au Brésil auprès de Bunge BG.N , un autre négociant en matières premières agricoles , renforçant ainsi la présence de l'entreprise chinoise sur le marché sucrier de ce pays, ont annoncé mardi les deux sociétés dans des communiqués distincts .

* L'accord portera sur les sucreries de Rio Vermelho et de Nova Unialco, situées dans la région d'Araçatuba, dans l'État de São Paulo.

* Celles-ci avaient été intégrées au portefeuille de Bunge à la suite de sa fusion avec Viterra , finalisée en juillet 2025.

* L'opération reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires.

* Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.