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COFCO International va acquérir deux sucreries au Brésil
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 13:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

COFCO International a conclu un accord en vue d'acquérir deux sucreries au Brésil auprès de Bunge, un autre négociant en matières premières agricoles

BG.N , a annoncé mardi la société chinoise dans un communiqué.

L'accord porte sur les sucreries de Rio Vermelho et de Nova Unialco. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

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