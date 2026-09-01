COFCO International va acquérir deux sucreries au Brésil

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COFCO International a conclu un accord en vue d'acquérir deux sucreries au Brésil auprès de Bunge, un autre négociant en matières premières agricoles

BG.N , a annoncé mardi la société chinoise dans un communiqué.

L'accord porte sur les sucreries de Rio Vermelho et de Nova Unialco. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.