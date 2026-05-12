Coface : un trimestre résilient malgré la géopolitique
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:48
Coface a ouvert l'exercice 2026 dans un contexte mondial électrisé par les tensions au Moyen-Orient. Malgré le blocage du détroit d'Ormuz et les incertitudes pesant sur le commerce mondial, l'assureur-crédit a publié un chiffre d'affaires stable à 465 millions d'euros.
Des indicateurs techniques sous contrôle
L'activité d'assurance-crédit pure a connu un léger repli (-1,3 %), pénalisée par un effet prix qui reste négatif (-1,1 %). Cependant, Coface a démontré la fidélité de sa base de clientèle avec un taux de rétention record de 94,8 %.
Sur le plan de la rentabilité opérationnelle, le groupe a maîtrisé ses risques : le ratio combiné net s'établit à 70,0 %, soutenu par une amélioration de la sinistralité nette (37,6 %). En parallèle, Coface a poursuivi sa stratégie d'investissement technologique, ce qui porte son ratio de coûts net à 32,5 %.
L'essor stratégique des services
Le véritable moteur de croissance ce trimestre se situe dans les activités non assurantielles. Les revenus des services d'information et de recouvrement ont bondi de 9,2 % pour atteindre 43,9 millions d'euros.
Perspectives 2026 : Entre inflation et IA
Pour la suite de l'année, la direction reste vigilante. Si l'offre de pétrole s'est détendue avec le retour du Venezuela, l'envolée des prix de l'énergie liée à la situation en Iran pèse sur les chaînes d'approvisionnement (hélium, urée). Coface anticipe une croissance mondiale révisée à la baisse et une inflation persistante.
Toutefois, le groupe entend tirer profit de la révolution de l'intelligence artificielle. Les investissements massifs dans les données et la connectivité visent à transformer ces défis en opportunités de conseil pour ses clients, tout en diversifiant ses sources de revenus.
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