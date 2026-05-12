Coface : résultat net en baisse de 13,7% au T1, meilleur que prévu

Logo de la Coface près de Paris

Coface ‌a fait état mardi d'un ​résultat net en baisse de 13,7% au premier trimestre, bien ​que supérieur aux attentes, citant les droits ​de douanes américains ⁠et le conflit au Moyen-Orient.

Le ‌spécialiste français de l'assurance-crédit a enregistré un résultat net ​de ‌53,6 millions d'euros au ⁠premier trimestre, après 62,1 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes ⁠tablaient ‌sur 52 millions d'euros de ⁠résultat net au premier ‌trimestre, selon un consensus ⁠fourni par le groupe.

"Sous l'effet ⁠conjugué ‌des droits de douanes introduits en ​2025 et ‌du conflit au Moyen-Orient, la croissance de nos ​clients ralentit, particulièrement en Europe du Sud ⁠et dans les pays émergents", a déclaré Xavier Durand, directeur général du groupe, dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)