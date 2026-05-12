Coface-Résultat net en baisse de 13,7% au T1, meilleur que prévu

Coface COFA.PA a fait état mardi d'un résultat net en baisse de 13,7% au premier trimestre, bien que supérieur aux attentes, citant les droits de douanes américains et le conflit au Moyen-Orient.

Le spécialiste français de l'assurance-crédit a enregistré un résultat net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre, après 62,1 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur 52 millions d'euros de résultat net au premier trimestre, selon un consensus fourni par le groupe.

"Sous l’effet conjugué des droits de douanes introduits en 2025 et du conflit au Moyen-Orient, la croissance de nos clients ralentit, particulièrement en Europe du Sud et dans les pays émergents", a déclaré Xavier Durand, directeur général du groupe, dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)