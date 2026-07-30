Coface-Recul de 13,2% du bénéfice net au S1 dans un environnement "plus difficile"

Coface COFA.PA a fait état jeudi d'une baisse de 13,2% de son résultat net part du groupe (RNPG) au premier semestre, qui ressort à 107,8 millions d'euros, le spécialiste français de l'assurance-crédit citant un environnement économique "plus difficile".

Le directeur général Xavier Durand, cité dans un communiqué, évoque "une croissance économique qui reste faible et soumise à des chocs répétés (...), un usage de la donnée et de la technologie en lien avec l'intelligence artificielle qui connaît un développement exponentiel et des faillites d’entreprise qui se maintiennent à des niveaux records".

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre s'établit à 939 millions d'euros, en croissance de 0,8% sur un an.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)