Coface nomme une nouvelle DG pour l'Amérique du Nord
Christina Montes De Oca bénéficie selon Coface d'une solide expertise en matière d'assurance-crédit, ayant occupé différents postes tant en matière de stratégie, que de vente et de développement commercial dans le secteur.
Elle était précédemment directrice générale et responsable des activités de crédit commercial aux Etats-Unis pour Marsh & McLennan, où elle a dirigé les services de courtage de crédit commercial sur le marché américain, en charge du pilotage de projets stratégiques.
