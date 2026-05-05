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Coface nomme Katarzyna Kompowska directrice des partenariats stratégiques
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 07:08

La compagnie d'assurance-crédit Coface annonce la nomination de Katarzyna Kompowska au poste de directrice des partenariats stratégiques, couvrant l'ensemble des lignes de métier du groupe, une nomination effective à compter du 1er mai 2026.

Dans ses nouvelles fonctions, Katarzyna Kompowska aura pour mission d'accélérer le développement de partenariats structurants, au service de la performance commerciale. Elle rejoint le comité de direction générale, et rapporte directement au directeur général Xavier Durand.

Elle possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et le développement commercial international. Elle occupait le poste de directrice générale de Coface pour la région Europe du Nord, où elle supervisait l'Allemagne, les Pays-Bas et la Scandinavie depuis 2017.

Christian Stoffel, précédemment directeur commercial Europe du Nord depuis avril 2022, succède à Katarzyna Kompowska comme directeur général de la région Europe du Nord. Il rejoint le comité exécutif et rapporte directement à Xavier Durand.

Il poursuivra le déploiement de la stratégie de Coface dans cette région clé, en renforçant la proximité client, la dynamique commerciale et la création de valeur à long terme. Il avait rejoint Coface en 2019 en tant que président du directoire de Coface Finanz.

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