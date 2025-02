Coface nomme Gonzague Noël Directeur des opérations du Groupe

COFACE : FOR TRADE

Avec plus de 75 ans d’expérience et un vaste réseau international, Coface est un leader de l’assurance-crédit et de la gestion des risques, et un fournisseur reconnu de solutions d’affacturage, de recouvrement, d’assurance Single Risk, de caution et d’information d’entreprises. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~100 000 clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface conseille ces entreprises pour qu’elles prennent des décisions commerciales éclairées. Les solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en leur fournissant des informations fiables sur leurs partenaires et en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2024 Coface comptait ~5 236 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,84 €Mds.







www.coface.com







COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA