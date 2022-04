Coface enregistre un très bon début d’année avec un résultat net de 66,2 M€

Paris, le 28 avril 2022 – 17h35

Chiffre d’affaires : 431 M€, en hausse de 12,8 % à périmètre et taux de change constants L’assurance-crédit progresse de 14,7% à changes constants, bénéficiant d’une hausse de l’activité client La rétention client est à un niveau record (94,8%) ; l’effet prix est négatif (-2,7%) Les services d’information poursuivent leur croissance (+11,0% à changes constants)

Ratio de sinistralité net à 40,7 % et ratio combiné net à 67,3% (respectivement 30,4% et 55,3% hors effet des schémas gouvernementaux ) Ratio de sinistralité brut à 28,9%, en amélioration de 0,6 ppt Ratio de coûts net en amélioration de 1,7 ppt à 26,6% en raison d’un levier opérationnel positif et des commissions de réassurance élevées Les plans gouvernementaux ont un impact négatif sur le résultat avant impôt de -33 M€ sur le trimestre (portant le total à -199 M€). Pas d’autre impact significatif attendu



Résultat net (part du groupe) de 66,2 M€ , en hausse de +1 7,5 % par rapport au T1-2021

Le RoATE 1 annualisé ressort à 1 3,2 % ; distribution d’un dividende pour 2021 de 1,50 € 2 proposée à l’assemblée générale du 17 mai 2022

Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 31 mars 2021 .

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré : « Alors que l’économie mondiale entamait l’année 2022 sur des bases encourageantes, l’intervention militaire russe en Ukraine , les sanctions prises à l’encontre de la Russie et les contre sanctions votées en représailles sont venues dégrader les perspectives économiques mondiales. Au-delà d’un coût humain très lourd, cette invasion a entrainé une nouvelle hausse du prix des matières premières, notamment énergétiques et alimentaires. Cette crise a des répercussions sur l’ensemble des régions et des s ecteurs. D e nombreux pays importateurs sont particulièrement affectés et voient le risque d ’instabilité sociale augmenter.

Dans ce monde toujours plus incertain, Coface a continué d’accompagner ses clients et a poursuivi la mise en œuvre de son plan stratégique.

La forte croissance de l’économie en 2021 et notre bonne performance opérationnelle se traduisent par une croissance à deux chiffres de nos activités d’assurances crédit et de notre activité d’informations pour laquelle nous poursuivons notre politique volontariste d’investissements.

Coface enregistre une croissance de son résultat net de 17,5% à 66,2 M€. Ce résultat est d’ (33 M , portant le total à 199 M€) et que cela correspond à un rendement sur fonds propres tangibles annualisé de 13,2%, au-dessus des objectifs de moyenne de cycle.

Enfin, nous sommes heureux de confirmer la proposition à notre prochaine assemblée générale d’un dividende par action de 1,5 € par action, qui correspond à notre résultat 2021. »

Chiffres clés au 31 mars 2022

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 31 mars 2022 (non-audités) lors de sa réunion du 28 avril 2022. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 27 avril 2022.

Eléments du compte de résultat en M€ T1-21 T1-22 Variation % ex. FX* Primes brutes acquises 312,1 361,3 +15,8% +14,7% Revenus des activité de services 65,9 69,5 +5,4% +3,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 377 , 9 430 , 8 +14 , 0% +12 , 8% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 74,3 84,9 +14,2% +12,3% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 5,7 12,3 +115,4% +125,6% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 80 , 0 97 , 2 +21 , 5% +20 , 4% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -1,2 +201,6% +203,4% RESULTAT OPERATIONNEL 79 , 6 96 , 1 +20 , 6% +19 , 5% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 56 , 4 66 , 2 +17 , 5% +17 , 2% Ratios clés T1-21 T1-22 Variation % ex. FX* Ratio de sinistralité net de réassurance 24,5% 40,7% +16,1 ppts Ratio de coûts net de réassurance 28,3% 26,6% -1,7 ppt RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 52 , 8% 67 , 3% + 14 , 5 ppts Eléments du bilan en M€ T1-21 T1-22 Variation % ex. FX* Capitaux propres part du Groupe 2 049,3 2 135,5 +4,2%

* Hors effet périmètre

1. Chiffre d’affaires





Coface a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 430,8 M€, en hausse de +12,8% à taux de change et périmètres constants par rapport au T1-21. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires progresse de +14,0%.

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de +14,7% à périmètre et changes constants (et de +15,8% à taux de changes courants). La croissance bénéficie d’une hausse de l’activité client ainsi que de la rétention.

Le taux de rétention atteint un niveau record à 94,8%, en hausse de +1,0% par rapport au T1-21 (et +0,5% par rapport au dernier record du T1-20). Les affaires nouvelles atteignent 35 M€, en baisse de 5 M€ par rapport au T1-21 mais en ligne avec le niveau pré-Covid.

La croissance de l’activité des clients de Coface a un impact positif de +4,4% au T1-22. Cette hausse record pour un premier trimestre reflète l’ampleur de la reprise économique et la hausse du coût des matières premières. L’effet prix marque une inflexion à -2,7% au T1-22 par rapport à +2,9% au T1-21. Cette baisse s’explique en grande partie par une très faible sinistralité passée.

Le chiffre d’affaires des autres activités est en hausse de +3,8% par rapport au T1-21 et continue d’intégrer des dynamiques très différentes selon les métiers. Les revenus de l’affacturage progressent de +8,2%, principalement grâce à la hausse des volumes refinancés en Pologne. Les revenus des services d’information poursuivent leur croissance à +11,0% (vs +9,0% au T1-21). Les revenus des accessoires de primes (commissions de recouvrement) sont impactés par la baisse des sinistres à recouvrer et baissent de -38,7% alors que les commissions sont en légères hausse à +2,4%.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) T1-21 T1-22 Variation % ex. FX 3 Europe du Nord 82,2 93,0 +13,1% +13,0% Europe de l'Ouest 75,5 80,8 +7,1% +6,0% Europe Centrale et de l'Est 36,6 44,6 +22,0% +21,8% Méditerranée & Afrique 106,5 116,7 +9,5% +10,9% Amérique du Nord 32,7 38,8 +18,5% +10,2% Amérique Latine 16,0 22,6 +41,2% +34,8% Asie Pacifique 28,3 34,3 +21,0% +15,7% Chiffre d'affaires consolidé 377, 9 430 , 8 14, 0% +12 ,8 %

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +13,0% à taux de change constants et +13,1% à change courants. L’activité d’assurance-crédit bénéficie de la reprise de l’activité client et d’un bon niveau d’affaires nouvelles tandis. Les revenus de l’affacturage progressent de +2%.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires progresse de +6,0% à taux de change constants (+7,1% à changes courants) sous l’effet d’un taux de rétention élevé et d’une reprise de l’activité client partiellement compensés par les ristournes de primes.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en hausse de +21,8% et de +22,0% à taux de change courants, en raison d’une forte rétention, de la croissance de l’assurance-crédit sous l’effet de l’activité client et de revenus de services. Les revenus de l’affacturage progressent fortement à +34%.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +10,9% et de +9,5% à taux de change courants, grâce à la reprise de l’activité, un niveau élevé d’affaires nouvelles, une rétention élevée et le développement des services.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +10,2% à taux de change constants et de +18,5% en données publiées, porté par la hausse de l’activité client et la progression des affaires nouvelles partiellement compensés par les ristournes de primes.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires progresse de +34,8% à taux de change constants et de +41,2% en courant sous l’effet d’une forte rétention ainsi que par la hausse de l’activité client portée par la hausse du prix des matières premières.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de +15,7% à taux de change constants et de +21,0% en courant. La hausse des revenus bénéficie d’une forte rétention et de la hausse de l’activité client.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’est établi à 67,3% au T1-22 (en hausse de 14,5 ppts par rapport au T1-21). Hors effet des plans gouvernementaux, le ratio combiné net est de 55,3%, en amélioration de 5,8 ppts.

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 28,9%, une amélioration de 0,6 ppt par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Cette amélioration reflète une absence de sinistres de taille importante, une faible sinistralité de fréquence ainsi qu’un nombre limité de sinistres liés à la crise ukrainienne à ce jour.

La politique de provisionnement du Groupe est inchangée. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 49,1 ppts de reprises sur antérieurs. Le ratio de sinistralité sur l’année de souscription 2022 est à 75,4%, niveau encore élevé traduisant l’anticipation par Coface d’une hausse du nombre de faillites d’entreprise dans les trimestres à venir.

Le ratio de sinistralité net remonte à 40,7%, une hausse de 16,2 ppts par rapport au T1-21. Retraité de l’impact des plans gouvernementaux, le ratio aurait été de 30,4%.

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts. Au premier trimestre 2022, Coface maintient sa discipline avec des coûts en hausse de +10,6% à périmètre et changes constants, et +12,2% à changes courant, hausse inférieure à la progression des revenus malgré la poursuite des investissements. Le ratio de coûts brut de réassurance s’est établi à 31,6%, en hausse de 0,4 ppt sur un an.

Le ratio de coûts net de réassurance s’établit à 26,6% au T1-22, une amélioration de 1,7 ppt sur un an.

Résultat financier





Le résultat financier net s’élève à 12,3 M€ au premier trimestre, en hausse de 6,6 M€ par rapport au T1-21. Ce montant inclut des plus-values réalisées et des résultats de couverture positifs pour 4,4 M€ ainsi qu’un effet change pour 2,0 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 7,2 M€ (contre 7,9 M€ au T1-21). Le rendement comptable 4 , hors plus-values et dépréciations, s’établit à 0,4% au T1-2021, est en légère hausse par rapport à l’année précédente (0,3%).

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 96,1 M€ sur le T1-22, en hausse de +20,7% par rapport à l’année précédente, grâce principalement à la croissance des revenus et à une sinistralité toujours faible.

Le taux d’imposition effectif atteint 27% contre 25% au T1-21.

Au total, le résultat net (part du groupe) s’élève à 66,2 M€, en hausse de +17,5% par rapport au T1-21.

3. Capitaux propres et Solvabilité





Au 31 mars 2022, les capitaux propres du groupe s’établissent à 2 135,5 M€, en baisse de 5,6 M€, soit -0,3% (2 141,0 M€ au 31 décembre 2021).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 66,2 M€ compensé par des ajustements négatifs sur la juste valeur des placements (77,7 M€) dans un contexte de remontée des taux d’intérêts.

Le rendement sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) annualisé s’établit à 13,2% pour le premier trimestre 2022.

4. Perspectives





Alors que la croissance mondiale était attendue à un niveau élevé pour 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a entrainé un certain nombre de bouleversements : nouvelle hausse du coût des matières premières énergétiques et agricoles, rupture de certaines chaines d’approvisionnements, arrêt d’une partie du commerce international en raison des sanctions et des contre sanctions décidées par la Russie.

Par ailleurs, la propagation du variant Omicron en Chine a entraîné des confinements importants qui ont également un impact négatif sur la croissance. Enfin, face à l’inflation, les banques centrales, et notamment la Fed, ont annoncé poursuivre leur programme de resserrement monétaire.

Ces multiples pressions accroissent la complexité de l’environnement et confirment le scénario de normalisation progressive. Les indicateurs avancés de l’économie mondiale, qui a jusqu’ici, bien résisté, anticipent un ralentissement au moins temporaire.

Alors que dans de nombreux pays le nombre de faillites d’entreprises est déjà revenu à un niveau supérieur à celui d’avant le Covid, Coface a continué d’enregistrer un nombre de sinistres modéré, signe de la qualité de sa souscription lors des dernières années.

Les schémas publics de réassurance ont couté à Coface 33 M€ au premier trimestre et 199 M€ depuis le début 2020. Coface n’anticipe désormais pas d’impact significatif additionnel sur ses comptes.

Coface proposera comme prévu à l’assemblée générale du 17 Mai 2022 un dividende par action de 1,5€ correspondant à un taux de distribution de 100% de ses résultats 2021.

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€ T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-21 % % ex. FX * Primes brutes acquises 312,1 326,7 330,7 343,2 361,3 +15,8% +14,7% Revenus des activités de services 65,9 63,4 59,6 66,3 69,5 +5,4% +3,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 377 , 9 390 , 1 390 , 4 409 , 5 430 , 8 +14 , 0% +12 , 8% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 74 , 3 81 , 5 79 , 4 38 , 7 84 , 9 + 14 , 2% + 12 , 3% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 5,7 10,1 15,0 11,3 12,3 +115,4% +125,6% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 80 , 0 91 , 6 94 , 5 49 , 9 97 , 2 + 21 , 5% + 20 , 4% Autres produits et charges opérationnels -0,4 0,8 -1,3 -2,3 -1,2 +201,6% +203,4% RESULTAT OPERATIONNEL 79 , 6 92 , 4 93 , 2 47 , 6 96 , 1 + 20 , 6% + 19 , 5% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 56 , 4 66 , 9 67 , 7 32 , 9 66 , 2 + 17 , 5% + 17 , 2% Taux d'impôt sur les résultats 24 , 6% 23 , 0% 23 , 3% 20 , 6% 27 , 2%

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€ T1-21 S1-21 9M-21 2021 T1-22 % % ex. FX * Primes brutes acquises 312,1 638,7 969,5 1 312,6 361,3 +15,8% +14,7% Revenus des activités de services 65,9 129,3 188,9 255,2 69,5 +5,4% +3,8% CHIFFRE D'AFFAIRES 377 , 9 768 , 0 1 158 , 4 1 567 , 9 430 , 8 +14 , 0% +12 , 8% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 74 , 3 155 , 8 235 , 2 273 , 9 84 , 9 + 14 , 2% + 12 , 3% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 5,7 15,9 30,9 42,2 12,3 +115,4% +125,6% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 80 , 0 171 , 6 266 , 1 316 , 0 97 , 2 + 21 , 5% + 20 , 4% Autres produits et charges opérationnels -0,4 0,4 -0,8 -3,2 -1,2 +201,6% +203,4% RESULTAT OPERATIONNEL 79 , 6 172 , 1 265 , 3 312 , 9 96 , 1 + 20 , 6% + 19 , 5% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 56 , 4 123 , 2 190 , 9 223 , 8 66 , 2 + 17 , 5% + 17 , 2% Taux d'impôt sur les résultats 24 , 6% 23 , 8% 23 , 6% 23 , 2% 27 , 2%

* Hors effet périmètre

AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2021 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2022 sous le numéro D.22 -02 44 , afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 Rentabilité moyenne des fonds propres tangibles

2 La proposition de distribution est soumise à l’assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée pour le 17 mai 2022.

3 Hors effet périmètre

4 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés .

