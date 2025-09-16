Coface : Christina Montes De Oca nommée directrice générale de la région Amérique du Nord

(AOF) - Coface annonce la nomination de Christina Montes De Oca au poste de directrice générale pour la région Amérique du Nord. Christina rejoint le comité exécutif et rapporte à Xavier Durand. Elle succède à Oscar Villalonga qui poursuivra sa carrière à l'extérieur du groupe. Elle bénéficie d’une solide expertise en matière d’assurance-crédit. Elle a occupé différents postes tant en matière de stratégie que de vente et de développement commercial au sein de cette industrie.

Elle était précédemment directrice générale et responsable des activités de crédit commercial aux États-Unis pour Marsh & McLennan Companies, où elle a dirigé les services de courtage de crédit commercial sur le marché américain, en charge du pilotage de projets stratégiques. Auparavant, Christina Montes De Oca a été directrice commerciale chez Allianz Trade Amérique du Nord.

Points clés

- L’un des trois leaders mondiaux de l’assurance-crédit créée en 1946 et implantée dans 100 pays avec une part de marché de 15 % ;

- Revenus de 1,85 Md€, assurés à 82 % par l’assurance, le reste étant apporté par les services -affacturage, caution et services d’informations ;

- Couverture internationale sur 7 régions : Europe du nord (20 %), Europe de l’ouest (21 %), Europe centrale et de l’est (9 %) Méditerranée-Afrique (29 %), Amérique du nord (9 %), Asie Pacifique (7 %) et l’Amérique latine ;

- Ambition : élaboration d’un écosystème mondial de référence de gestion du risque de crédit, fondé sur 3 piliers : insensibilité aux cycles économiques, maîtrise des risques tant dans la sélection des clients & fournisseurs que dans la conception des offres d’assurance-crédit et qualité des données sur les entreprises dans les 200 pays couverts par le groupe ;

- Capital détenu à 29,85 % par Arch Capital, Bernardo Sanchez Incera présidant le conseil de 9 administrateurs, Xavier Durand étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Power the core » :

- force commerciale : réseau présent dans 200 pays, en propre et via des licences locales, déclinaison de l’offre selon la taille des entreprises et savoir-faire dans les partenariats -avec l’agence de notation Scope et ou le réseau de distribution du Crédit Agricole…,

- sélectivité accrue dans les souscriptions de contrats et dans la gestion des risques,

- robustesse financière et taux de solvabilité très au-dessus de la zone cible de 155- 175 % grâce au travail sur le bilan -dette subordonnée, rachats d’actions…,

- innovation déclinée en 4 points : optimisation de la prédictivité des scores, sécurité et unification des données & systèmes d’information, détention de la propriété des actifs technologiques -Atlas, ICON, Easy, Cofanet… et connectivité des plateformes ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 avec repli de 11 % des émissions vs 2020 et réduction de 30 % de l’exposition du portefeuille aux émissions de CO2,

- extension de l’initiative Single Risk (500 M€ d’exposition sur des projets ESG en 2023),

- intégration du risque environnement dans l’évaluation des risques pays ;

- Renforcement en Afrique-Moyen-Orient avec l’acquisition de Cedar Rose ;

- Bilan très sain : capitaux propres de 221 Mds€, avec un taux d’endettement inférieur à 30 % et ratio de solvabilité de 196 %.

Défis

- Suivi des indicateurs-clé : ratio combiné net de 68,7 %, ratio de sinistralité de 39,1 % et taux de rétention des clients de 95,1 % à fin mars ;

- Montée régulière des activités d’information commerciale et de recouvrement de crédit, mieux margées et moins liées aux cycles économiques que l’assurance-crédit, renforçant les points forts du groupe, la rentabilité et la solvabilité,

- Après une avancée de 2,1 % des revenus et un repli de 9,2 % du bénéfice net, objectifs 2025 très prudents : vers une poursuite de l’amélioration des points-clé du groupe (rentabilité et solvabilité)

- Dividende 2024 en hausse à 1,40 €, soit un taux de distribution de 80 %.