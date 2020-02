Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface annonce un résultat net record et le rachat de GIEK Kredittforsikring Reuters • 05/02/2020 à 18:41









PARIS, 5 février (Reuters) - La Coface COFA.PA a annoncé mercredi avoir dégagé en 2019 un résultat net record en hausse de 20% et avoir conclu un accord portant sur le rachat du groupe norvégien GIEK Kredittforsikring. Le résultat net s'est inscrit l'année dernière à 146,7 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 1,481 milliard d'euros. La Coface fait en outre part d'un ration de sinistralité à 45%, ce qui représente une amélioration de 0,1 ppt. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +0.53%