Coface: acquisition du groupe Cedar Rose

(CercleFinance.com) - Coface annonce un accord portant sur l'acquisition du groupe Cedar Rose.



Cedar Rose est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'information commerciale au Moyen-Orient et en Afrique.



À la suite de l'acquisition, Cedar Rose deviendra le fournisseur d'information de Coface dans la région, tant pour les besoins des activités d'assurance-crédit que de vente de services d'information.



'Cette opération de croissance externe va permettre à Coface de poursuivre le renforcement de ses capacités de production d'information dans des zones où elle est difficilement disponible' indique le groupe.





Valeurs associées COFACE 15,35 EUR Euronext Paris -1,54%