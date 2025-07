Coface: accord pour acquérir Novertur International information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Coface annonce la signature d'un accord pour acquérir Novertur International, une startup basée à Lausanne ayant développé une expertise digitalisée en matière de données sur les entreprises suisses qu'elle diffuse via son portail business-monitor.ch.



Lancée en 2016, sa plateforme s'est imposée comme un outil de référence auprès des sociétés helvétiques pour la gestion du risque et la prospection B2B, offrant un accès à des informations actualisées sur plus de 730.000 entreprises actives.



Cette acquisition vient consolider les données, les capacités techniques et les savoir-faire de Coface, en parfaite cohérence avec son plan stratégique Power the Core. Sa finalisation reste soumise aux conditions habituelles de clôture.





