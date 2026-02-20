 Aller au contenu principal
Coface : -7% vers 15,10E
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 12:58

Coface est brutalement rejeté sous la résistance des 16,3E et chute de -7% vers 15,10E après l'annonce d'un résultat opérationnel annuel en baisse de 19,1% de 332,5MnsE.
Coface enfonce maintenant le support des 15,3E du 19 et 26 janvier et se dirige vers le test du palier de soutien des 14,8E 18/11 et 03/12/2025.

