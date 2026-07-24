Codexis s'effondre après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre, ajout d'un lien vers le communiqué de presse de la société dans la deuxième puce)

24 juillet - ** Le titre de Codexis, société d’ingénierie enzymatique CDXS.O , recule de 19,6 % à 1,60 dollar après la clôture, alors qu’elle cherche à lever des fonds ** CDXS lance une offre d'actions afin de financer son fonds de roulement et ses besoins généraux, y compris la R&D; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file

** La société, basée à Redwood City, en Californie, compte environ 90,9 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 180 millions de dollars ** La société indique dans un document déposé qu’elle prévoit de publier un chiffre d’affaires d’au moins 14,8 millions de dollars au deuxième trimestre, et qu’elle disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’environ 54,9 millions de dollars à la fin du mois de juin ** En mai, CDXS avait annoncé que son chiffre d’affaires du premier trimestre avait plus que doublé en glissement annuel , grâce à l’accord conclu avec Merck MRK.N .

** Jeudi, l'action CDXS a clôturé en baisse de 3,4 % à 1,99 dollar, ramenant son gain depuis le début de l'année à 22 %