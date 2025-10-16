 Aller au contenu principal
Codelco augmente la prime du cuivre européen pour 2026 à un niveau record de 325 $/T
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 10:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chilienne Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde, propose de vendre le métal à une prime record de 325 dollars la tonne métrique à ses clients européens l'année prochaine, soit une augmentation de 39 % par rapport à cette année, selon trois sources du marché du cuivre.

Les primes fixées par Codelco pour la livraison physique de cuivre sont payées en plus du contrat de la Bourse des métaux de Londres CMCU3 et sont souvent utilisées comme référence pour les contrats mondiaux pour le métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction.

L'entreprise publique Codelco s'est refusée à tout commentaire.

La prime record est due aux craintes de pénurie de cuivre l'année prochaine, qui ont récemment poussé le cuivre du LME à un plus haut de 16 mois de 11 000 dollars la tonne la semaine dernière. Il se situait aux alentours de 10 600 dollars jeudi.

Le mois dernier, le mineur Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie, la deuxième plus grande mine de cuivre au monde, après une coulée de boue. La mine Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo et la mine El Teniente au Chili ont également connu des perturbations cette année.

Le plus grand fondeur de cuivre d'Europe, Aurubis NAFG.DE , facturera également aux clients européens une prime record à 315 dollars la tonne pour le cuivre raffiné l'année prochaine, selon des sources de marché.

Valeurs associées

AURUBIS AG
107,700 EUR XETRA 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 495,00 USD LME -1,93%
FREEPORT MCMORAN
41,715 USD NYSE -0,04%
