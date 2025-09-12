 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cocrystal Pharma s'envole grâce aux progrès réalisés dans le développement d'un médicament oral contre le norovirus
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cocrystal Pharma COCP.O augmentent de 80 % à 2,59 $

** Lors d'une conférence, Cocrystal Pharma a déclaré que son principal médicament oral, le CDI-988, présentait une forte activité antivirale et un profil d'innocuité favorable, avec une exposition élevée dans l'intestin grêle

** Le CDI-988 est développé pour traiter et prévenir les infections à norovirus, qui provoquent des douleurs d'estomac, des vomissements et des diarrhées

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 28,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

COCRYSTAL PHARM
1,6200 USD NASDAQ +12,50%
