Cocrystal Pharma s'envole grâce aux progrès réalisés dans le développement d'un médicament oral contre le norovirus

12 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Cocrystal Pharma COCP.O augmentent de 80 % à 2,59 $

** Lors d'une conférence, Cocrystal Pharma a déclaré que son principal médicament oral, le CDI-988, présentait une forte activité antivirale et un profil d'innocuité favorable, avec une exposition élevée dans l'intestin grêle

** Le CDI-988 est développé pour traiter et prévenir les infections à norovirus, qui provoquent des douleurs d'estomac, des vomissements et des diarrhées

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 28,7 % depuis le début de l'année