Coca-Cola travaille avec des banquiers pour explorer la vente de Costa Coffee, selon Sky News

La société américaine de boissons non alcoolisées Coca-Cola KO.N travaille avec des banquiers de Lazard pour une vente de la chaîne de cafés Costa, a rapporté Sky News samedi.