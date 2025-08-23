 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Coca-Cola travaille avec des banquiers pour explorer la vente de Costa Coffee, selon Sky News
information fournie par Reuters 23/08/2025 à 10:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de boissons non alcoolisées Coca-Cola KO.N travaille avec des banquiers de Lazard pour une vente de la chaîne de cafés Costa, a rapporté Sky News samedi.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COCA-COLA CO
70,140 USD NYSE -0,69%
