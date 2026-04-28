Coca-Cola relève son objectif de bénéfice annuel ajusté grâce à une demande soutenue

Un logo de Coca Cola à Bruxelles

Coca-Cola a relevé mardi ‌sa prévision de bénéfice annuel ajusté, misant sur une ​demande soutenue pour ses boissons et sodas à prix plus élevés sur des marchés clés tels que les États-Unis.

Le groupe a ​annoncé prévoir une croissance de son bénéfice par action comparable de 8% à ​9%, contre une prévision de ⁠7% à 8% anticipée précédemment. Il a aussi maintenu ‌son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2026.

Au premier trimestre, Coca-Cola a fait état ​d'un chiffre d'affaires ‌de 12,47 milliards de dollars (10,66 milliards d'euros) alors ⁠que les analystes attendaient 12,24 milliards, selon les données compilées par LSEG.

Le groupe a récemment investi massivement dans des marques ⁠telles que le ‌lait Fairlife et les thés en bouteille, ainsi ⁠que dans les boissons sans sucre et à faible ‌teneur en sucre, alors que les consommateurs se ⁠tournent vers des alternatives plus saines.

Le coût de ⁠la vie plus ‌élevé obligeant les consommateurs à modérer leurs dépenses, Coca-Cola a ​également proposé des formats plus ‌petits aux ménages plus soucieux de leur budget.

Au début du mois, son concurrent ​PepsiCo a dépassé les attentes trimestrielles, aidé par une demande soutenue pour les sodas sans sucre ainsi ⁠que par sa décision de baisser les prix de certaines marques.

L'action Coca-Cola prenait environ 2% dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore et Alexander Marrow à Londres ; version française Etienne Breban, édité ​par Blandine Hénault)