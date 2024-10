Coca-Cola relève ses objectifs pour 2024

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Coca-Cola a baissé de 1% à 11,9 milliards de dollars. Le bénéfice par action a reculé de 7 % à 66 cents et de 5% à 77 cents en données ajustées. Le consensus s'élevait à 74 cents. Le résultat d'exploitation a chuté de 23% à 2,51 milliards. La marge d'exploitation est de 21,2 % contre 27,4% l'année précédente. La marque de sodas s'attend désormais à une croissance organique de ses revenus annuels de l'ordre de 10%, et non plus entre 9 et 10%, avec une performance opérationnelle dans la partie supérieure de son modèle de croissance de long terme.

Le groupe américain vise aussi désormais une hausse du BPA comparable à taux de changes constants entre 14% et 15% contre une estimation précédente entre 13% et 15%.

Il réitère son objectif de croissance de bénéfice annuel ajusté compris entre 5% et 6%.

