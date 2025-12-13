Coca-Cola organise des négociations de dernière minute pour tenter de sauver la vente de Costa Coffee, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Le projet de vente de Costa Coffee par la société

américaine de boissons gazeuses Coca-Cola KO.N risque d'échouer, la société organisant ce week-end des négociations de dernière minute avec la société de capital-investissement TDR Capital pour tenter de sauver l'affaire, a rapporté le Financial Times samedi, citant des personnes familières de l'affaire.

TDR a été choisi comme soumissionnaire préféré de Coca-Cola en début de semaine, mais les négociations ont achoppé sur le prix, selon le rapport, qui ajoute que l'accord prévoit que le géant des boissons non alcoolisées conserve une participation minoritaire dans la chaîne de cafés britannique.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. TDR s'est refusé à tout commentaire. Coca-Cola n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En août, Coca-Cola aurait travaillé avec la banque d'investissement Lazard LAZ.N pour examiner les options , y compris une vente potentielle, de Costa, a déclaré à Reuters une source familière avec le sujet. Lazard n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

En 2018, le britannique Whitbread Plc a vendu Costa à Coca-Cola pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards de dollars.