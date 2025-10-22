Coca-Cola : objectif de cours rehaussé chez Jefferies
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 14:20
'Les fondamentaux restent fermes avec une croissance organique des ventes demeurant constante et des marges s'améliorant parallèlement à un bilan solide', estime le broker au vu des trimestriels du géant américain des sodas.
'Les mouvements de refranchise d'embouteillement, l'amélioration des perspectives de changes et la Coupe du monde font que les perspectives de bénéfices et de FCF pour 2026 laissent présager une bonne année', poursuit Jefferies.
Valeurs associées
|71,250 USD
|NYSE
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 14:20:00.
